5 أطعمة شائعة تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي.. احذرها

كتب : شيماء مرسي

02:30 م 28/03/2026

ألم البطن بعد الاكل

يعاني البعض من اضطراب في المعدة ومشكلات في الجهاز الهضمي، وقد تزيد بعض الأطعمة من آلام البطن ومشكلات الجهاز الهضمي.

وفي هذا السياق، نرصد لكم أبرز الأطعمة التي تسبب تسبب مشكلات للجهاز الهضمى، وفقا لـ "webmd".

كيف يؤثر تناول السكريات على صحة الجهاز الهضمي؟

يؤدي تناول السكريات بإفراط في الإصابة باضطرابات في الجهاز الهضمي لدى الكثيرين، وتشمل أعراضها الغازات والتقلصات والإسهال.

كيف تؤثر منتجات الألبان على الجهاز الهضمي؟

يجب على الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، تجنب تناول الحليب ومنتجات الألبان، حيث أنها تسبب مشكلات واضطرابات في المعدة والانتفاخ والغازات.

كيف تؤثر الألياف الموجودة في الحبوب الكاملة على صحة المعدة؟

تحتوي الحبوب الكاملة على الألياف التي تعد جزءا أساسيا من النظام الغذائي الصحي، ومع ذلك، فإن الإفراط في تناولها يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى مشكلات في المعدة.

هل الإفراط في الحمضيات يسبب مشكلات في الجهاز الهضمي؟

تشتهر باحتوائها على مستويات عالية من فيتامين سي، لكن الإفراط في تناولها يسبب مشكلات في الجهاز الهضمي وارتجاع المريء وآلام المعدة، وذلك بسبب زيادة مستويات الحموضة فيها.

كيف تؤثر الخضروات الصليبية على صحة الأمعاء؟

بالرغم من إنها غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية، إلا أنها تسبب آثارا سلبية على الأمعاء والجهاز الهضمي.

وتحتوي الخضروات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط على مستويات عالية من الألياف غير القابلة للذوبان، والتي تؤدي بسرعة إلى اضطرابات هضمية وانتفاخ وغازات وتقلصات، خاصة عند تناولها نيئة.

