كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله قائد سيارة أجرة يسمح لعدد من الأطفال بالجلوس داخل حقيبة السيارة المفتوحة أثناء سيره بأحد الطرق الحيوية، ما عرّض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

ضبط سائق عرض أطفالًا للخطر داخل شنطة سيارة ببورسعيد

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه بالفحص أمكن تحديد السيارة وضبط قائدها، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحي بمحافظة بورسعيد.

وأضافت أن الفحص أظهر انتهاء رخصة القيادة الخاصة به، رغم سريان تراخيص السيارة. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة بقصد اللهو مع الأطفال، موضحًا أنهم أبناء خاله، دون إدراك خطورة ما فعله.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تهاء رخصته واتخاذ إجراءات قانونية ضده.