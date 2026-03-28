إعلان

سائق يضع أطفالًا في شنطة سيارة ببورسعيد.. وتحرك عاجل من الداخلية

كتب : علاء عمران

11:59 ص 28/03/2026

ضبط سائق يضع أطفالًا في شنطة سيارة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله قائد سيارة أجرة يسمح لعدد من الأطفال بالجلوس داخل حقيبة السيارة المفتوحة أثناء سيره بأحد الطرق الحيوية، ما عرّض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

ضبط سائق عرض أطفالًا للخطر داخل شنطة سيارة ببورسعيد

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه بالفحص أمكن تحديد السيارة وضبط قائدها، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحي بمحافظة بورسعيد.

وأضافت أن الفحص أظهر انتهاء رخصة القيادة الخاصة به، رغم سريان تراخيص السيارة. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة بقصد اللهو مع الأطفال، موضحًا أنهم أبناء خاله، دون إدراك خطورة ما فعله.
وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تهاء رخصته واتخاذ إجراءات قانونية ضده.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الداخلية سائق ببورسعيد أطفال في شنطة سيارة مواقع التواصل الاجتماعي

أحدث الموضوعات

نصائح طبية

كيف تساعد بذور الشيا في خفض الدهون الثلاثية وحماية القلب؟
حوادث وقضايا

قرار عاجل من النيابة بشأن نجل ميدو بعد اتهامه بحيازة مواد مخدرة

رياضة عربية وعالمية

رحلة 7 ساعات.. بعثة منتخب مصر تغادر إلى إسبانيا
زووم

بعد عامين ونصف.. انفصال المطربة هدير نبيل عن زوجها (صور)
شئون عربية و دولية

الحوثيون يعلنون هجومًا باليستيًا على إسرائيل.. ووعيد بمواصلة العمليات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

