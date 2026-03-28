حبس مالك شركة وشقيقه لحيازتهما 15 مليون قرص مخدر بالعبور

كتب : أسامة علاء الدين

01:16 م 28/03/2026

قررت جهات التحقيق المختصة بمحافظة القليوبية حبس مالك شركة وشقيقه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة كميات ضخمة من الأقراص المخدرة والعقاقير بقصد الاتجار، بدائرة قسم أول شرطة العبور، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية.

ضبط المتهمين

جاء ذلك عقب تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط المتهمين، بعد ورود معلومات تفيد بقيامهما بجلب كميات كبيرة من الأقراص والعقاقير المنشطة تمهيدًا للإتجار بها، حيث اتخذا من نطاق قسم أول العبور مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

حملة أمنية مكبرة

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين بحملة أمنية مكبرة، أسفرت عن ضبطهما وبحوزتهما أكثر من 15 مليون قرص منشط وعقاقير مجهولة المصدر، من بينها أصناف مدرجة ضمن جداول المخدرات.

قيمة المضبوطات والإجراءات القانونية

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية للمضبوطات بنحو 305 ملايين جنيه، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات التي أصدرت قرارها بحبس المتهمين على ذمة القضية.

القليوبية العبور حبس متهمين أقراص مخدرة تجارة المخدرات ضبط مخدرات مديرية أمن القليوبية

