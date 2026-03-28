

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مختلف الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 100411 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، فضلًا عن مخالفات شروط التراخيص.

كما تم فحص 986 سائقًا، تبين إيجابية 32 حالة منهم لتعاطي مواد مخدرة.

وفي سياق متصل، واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 570 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب بالمخالفة، ومخالفات شروط التراخيص، والأمن والمتانة.

كما تم فحص 44 سائقًا، تبين إيجابية حالتين منهم لتعاطي المواد المخدرة، إلى جانب ضبط 8 محكوم عليهم بإجمالي 8 أحكام، والتحفظ على 34 مركبة مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، فيما أكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها لتحقيق الانضباط وتطبيق القانون.