كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بارتكاب أفعال خادشة للحياء أثناء استقلاله سيارة ميكروباص بمحافظة الغربية.

ضبط عامل خردة لارتكابه أفعالًا خادشة للحياء داخل ميكروباص بالغربية

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، فيما نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو.

وتبين أنه عامل خردة، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في الفيديو.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.