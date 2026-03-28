شيّع أهالي قرية شبرا زنجي التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، اليوم السبت عقب صلاة الظهر، جثمان سيدة توفيت أثناء عملية ولادة داخل أحد المستشفيات الخاصة، في مشهد غلبت عليه الدموع والحزن.

استخراج تصريح الدفن

كانت الأسرة قد أنهت إجراءات استخراج تصريح الدفن في ساعة متأخرة من مساء أمس، دون تحرير محضر بالواقعة، قبل الاستعداد لتشييع الجثمان ودفنه بمقابر العائلة.

وداع مؤثر في القرية

وشهدت الجنازة حضورًا كبيرًا من أهالي القرية، حيث خيمت حالة من الحزن الشديد، فيما حرص إمام المسجد على نعي الفقيدة بكلمات مؤثرة، داعيًا لها بالرحمة والمغفرة.

هتافات ودعاء

ورددت السيدات خلال الجنازة عبارات الدعاء، مرددين "لا إله إلا الله.. الشهيدة حبيبة الله"، في مشهد إنساني مؤثر عكس حجم الصدمة والحزن بين الأهالي.

أم لثلاثة أطفال

وتركت الفقيدة خلفها ثلاثة أطفال صغار، من بينهم رضيع، ما زاد من حالة التعاطف والحزن داخل القرية، وسط دعوات بأن يتغمدها الله بواسع رحمته وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان.