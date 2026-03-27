بالفيديو.. فتاتان تسرقان دراجة نارية بالإسماعيلية.. والداخلية تكشف ملابسات الواقعة

كتب : عاطف مراد

03:24 م 27/03/2026

كشفت أجهزة وزارة الداخلية بالإسماعيلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائمة على النشر "مندوبة توصيل طلبات" من قيام فتاتين بسرقة دراجتها النارية.

ضبط فتاتين سرقتا دراجة نارية

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط مرتكبتي الواقعة، مقيمتان بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة".
اعترافات
وأضافتا قيامهما ببيع الدراجة النارية لعميلهما سيئ النية، طالب ومقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، الذي تم ضبطه وبحوزته الدراجة المستولى عليها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلامي سعودي يكشف حقيقة مفاوضات القادسية مع إمام عاشور وصلاح
رياضة عربية وعالمية

إعلامي سعودي يكشف حقيقة مفاوضات القادسية مع إمام عاشور وصلاح
التطبيق خلال ساعات..آليات غلق المحال والمولات والمطاعم في الـ 9 مساءً
أخبار مصر

التطبيق خلال ساعات..آليات غلق المحال والمولات والمطاعم في الـ 9 مساءً
موعد مباراة مصر والسعودية والقناة الناقلة
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة مصر والسعودية والقناة الناقلة

محمد صبحي: "إشاعة وفاتي تجربة موت بالنسبة لي وأحضر لمشروع مسرحي جديد"
مسرح و تليفزيون

محمد صبحي: "إشاعة وفاتي تجربة موت بالنسبة لي وأحضر لمشروع مسرحي جديد"
بعد ارتفاع الأسعار تدريجيًا.. أرخص 5 سيارات زيرو في مصر
أخبار السيارات

بعد ارتفاع الأسعار تدريجيًا.. أرخص 5 سيارات زيرو في مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

التطبيق خلال ساعات.. آليات غلق المحال والمولات والمطاعم في الـ 9 مساءً
نتنياهو مابينامش.. سمير غطاس يكشف السيناريوهات المتوقعة لنهاية حرب إيران.. ماذا ينتظر المنطقة؟
لتوجيه "الضربة الحاسمة" لطهران.. هل يستخدم ترامب ورقة الجزر الـ6 لإنهاء الحرب؟