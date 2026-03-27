كشفت أجهزة وزارة الداخلية بالإسماعيلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائمة على النشر "مندوبة توصيل طلبات" من قيام فتاتين بسرقة دراجتها النارية.

ضبط فتاتين سرقتا دراجة نارية

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط مرتكبتي الواقعة، مقيمتان بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة".

اعترافات

وأضافتا قيامهما ببيع الدراجة النارية لعميلهما سيئ النية، طالب ومقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، الذي تم ضبطه وبحوزته الدراجة المستولى عليها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.