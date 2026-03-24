كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام منادى سيارات بطلب مبلغ مالى منه نظير انتظار سيارته دون إعطائه إيصال بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر). وبسؤاله قرر بأنه يعمل بالساحة المشار إليها، وأنها مستأجرة من الجهات المعنية بمحافظة القاهرة.

وأقر بأن خلافه مع قائد السيارة "القائم على النشر" جاء على خلفية عدم منحه إيصال بقيمة الانتظار لعدم حمله دفتر إيصالات، وبسؤال مستأجر الساحة (مقيم بدائرة القسم) قدم ما يفيد بأن الساحة مستأجرة من الجهات المعنية.

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق