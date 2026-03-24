القصة الحقيقية وراء فيديو اختطاف مزعوم في مركز الواسطى

كتب : علاء عمران

05:38 م 24/03/2026

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور متداول على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحب الحساب بأن شخصين استدرجوه، واختطفوه داخل سيارة، وتعديا عليه بالضرب ثم ألقياه في أحد الشوارع، مع تلقيه تهديدًا من أحد الأشخاص بأحد أقسام الشرطة ببني سويف للتنازل عن المحضر.
وبالفحص، تبين أن الواقعة الحقيقية حدثت بتاريخ 13/ الجاري، حين قام الشاكي، سائق ومقيم بدائرة مركز شرطة الواسطى، بتحرير محضر ضد شخصين من نفس الدائرة، لقيامهما بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته.

تحريات الشرطة تكشف كذب اختطاف سائق ببني سويف

وأفادت التحريات واستجواب المشكو في حقهما بأن الشاكي التقى بهما في أحد المقاهي لحل خلافات مالية بعد فض شراكتهما السابقة، وطلبا توصيله للمنزل. أثناء استقلاله السيارة، قفز من السيارة على النحو الظاهر في الفيديو، ما أدى لإصابته بجروح وكدمات متفرقة.

وبمواجهة الشاكي، أقر بنشر المنشور الكاذب، وادعاء واقعة اختطاف، وتغيير مركز الشرطة، والتهديد في محاولة للضغط على المشكو في حقهما.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

فيديو قد يعجبك



مشكلة الملايين.. لماذا نشعر بالنعاس بعد الأكل؟
قرار عاجل من رابطة الأندية بتعديل مواعيد مباريات مجموعة التتويج
قناة مجانية تعلن نقل مباراة البرازيل وفرنسا الودية
هبوط الذهب.. هل هو فرصة ذهبية للشراء؟ خبراء يوضحون
خلفًا للاريجاني.. تعيين محمد باقر أمينًا للأمن القومي الإيراني
رسمياً.. تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد غدًا بسبب الطقس السيئ
موعد عيد الأضحى المبارك 2026- اضغط للتفاصيل
حالة الطقس.. الأرصاد: موجة طقس قوية تبدأ خلال ساعات- اضغط للتفاصيل
صور- طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية إلكترونيًّا وعبر "مدرستنا 3"