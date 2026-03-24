كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور متداول على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحب الحساب بأن شخصين استدرجوه، واختطفوه داخل سيارة، وتعديا عليه بالضرب ثم ألقياه في أحد الشوارع، مع تلقيه تهديدًا من أحد الأشخاص بأحد أقسام الشرطة ببني سويف للتنازل عن المحضر.

وبالفحص، تبين أن الواقعة الحقيقية حدثت بتاريخ 13/ الجاري، حين قام الشاكي، سائق ومقيم بدائرة مركز شرطة الواسطى، بتحرير محضر ضد شخصين من نفس الدائرة، لقيامهما بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته.

تحريات الشرطة تكشف كذب اختطاف سائق ببني سويف

وأفادت التحريات واستجواب المشكو في حقهما بأن الشاكي التقى بهما في أحد المقاهي لحل خلافات مالية بعد فض شراكتهما السابقة، وطلبا توصيله للمنزل. أثناء استقلاله السيارة، قفز من السيارة على النحو الظاهر في الفيديو، ما أدى لإصابته بجروح وكدمات متفرقة.



وبمواجهة الشاكي، أقر بنشر المنشور الكاذب، وادعاء واقعة اختطاف، وتغيير مركز الشرطة، والتهديد في محاولة للضغط على المشكو في حقهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



