

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر عدد من المواطنين من مالك محل مشغولات ذهبية بمحافظة الإسكندرية.

ادعاء استثمار الأموال في الذهب

وأوضحت الوزارة أن المتهم أوهم ضحاياه باستثمار أموالهم في مجال تجارة المشغولات الذهبية مقابل تحقيق أرباح مالية، قبل أن يستولي على الأموال ويغلق المحل دون رد المبالغ أو الوفاء بالتزاماته.

تلقي بلاغات رسمية من الضحايا

وتبين من الفحص ورود بلاغات من عدد من المواطنين ضد مالك محل مشغولات ذهبية بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، يتهمونه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموالهم.

المتهم محبوس على ذمة قضايا أخرى

وأكدت التحريات أن المتهم محبوس احتياطيًا بقرار من النيابة العامة، على ذمة التحقيق في عدة قضايا نصب مماثلة.