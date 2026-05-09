إعلان

تفاصيل سقوط "مستريح الذهب" في الإسكندرية

كتب : علاء عمران

04:24 م 09/05/2026

وزارة الداخلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر عدد من المواطنين من مالك محل مشغولات ذهبية بمحافظة الإسكندرية.

ادعاء استثمار الأموال في الذهب

وأوضحت الوزارة أن المتهم أوهم ضحاياه باستثمار أموالهم في مجال تجارة المشغولات الذهبية مقابل تحقيق أرباح مالية، قبل أن يستولي على الأموال ويغلق المحل دون رد المبالغ أو الوفاء بالتزاماته.

تلقي بلاغات رسمية من الضحايا

وتبين من الفحص ورود بلاغات من عدد من المواطنين ضد مالك محل مشغولات ذهبية بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، يتهمونه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموالهم.

المتهم محبوس على ذمة قضايا أخرى

وأكدت التحريات أن المتهم محبوس احتياطيًا بقرار من النيابة العامة، على ذمة التحقيق في عدة قضايا نصب مماثلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسكندرية النصب والاحتيال وزارة الداخلية الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لمشاهدة مباراة الزمالك بالمجان.. تردد قناة الجزائرية الأرضية
رياضة عربية وعالمية

لمشاهدة مباراة الزمالك بالمجان.. تردد قناة الجزائرية الأرضية
قبل طلاقهما للمرة الثالثة.. 25 صورة جمعت علياء بسيوني وأحمد سعد
زووم

قبل طلاقهما للمرة الثالثة.. 25 صورة جمعت علياء بسيوني وأحمد سعد

وزير النقل يطلق التشغيل التجريبي لمحوري الفشن وديروط
أخبار مصر

وزير النقل يطلق التشغيل التجريبي لمحوري الفشن وديروط
حريق مخزن للموتوسيكلات بالقليوبية.. والحماية المدنية تدفع بـ 5 سيارات إطفاء
أخبار المحافظات

حريق مخزن للموتوسيكلات بالقليوبية.. والحماية المدنية تدفع بـ 5 سيارات إطفاء
بعد 3 سنوات من الزحام.. الملامح النهائية لـ "كوبري الباجور" العلوي تظهر
أخبار المحافظات

بعد 3 سنوات من الزحام.. الملامح النهائية لـ "كوبري الباجور" العلوي تظهر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل- قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفيدرالية
بعد الزيادة.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي في الشركات الأربعة