نفت وزارة العدل ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن الإعلان عن وظائف جديدة.

وزارة العدل تنفي شائعة الإعلان عن وظائف لديها

وأكدت الوزارة أن الإعلان عن مسابقات التعيين يتم من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وذلك في ضوء الضوابط والإجراءات القانونية المقررة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المواطنين بموضوعية وشفافية.

وتهيب وزارة العدل بالجميع تحري الدقة وعدم نشر أو تداول الشائعات، والالتزام بما يتم نشره على الصفحات الرسمية للوزارة.

