محامي المتهم بالتحرش بفتاة الأتوبيس بعد براءته: سنقاضي الفتاة وإعلامية بتهمة التشهير بموكلي

كتب : أحمد عادل

03:25 م 24/03/2026 تعديل في 03:44 م

فتاة الاتوبيس والشاب

قال خالد رزق، دفاع الشاب "أسامة م" المتهم بالتحرش بفتاة في أتوبيس نقل عام بمنطقة المقطم، أنه مستمر في إجراءات الادعاء المدني ضد المجني عليها بعد براءة موكله.

وتابع رزق في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المجني عليها للتشهير بموكله على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار دفاع الشاب "أسامة م"، أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد إعلامية شهيرة واتهامها بسب والتشهير بموكله، ادعائها الباطل ضده بالتحرش بالفتاة قبل صدور حكم قضائي ضده.

وكانت محكمة جنح المقطم، اليوم الثلاثاء، قضت ببراءة الشاب المتهم بالتحرش بفتاة تدعى "م. ش"، داخل اتوبيس نقل العام، ورفض الدعوى المدنية.

تحريات المباحث في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

وكشفت تحريات رجال المباحث أن الشاكية تعمل موظفة بإحدى الشركات، وأقرت بتعرضها للتحرش اللفظي والملاحقة أثناء خروجها من مقر عملها بدائرة قسم شرطة المقطم، قبل أن يستقل المتهم ذات أتوبيس النقل العام الذي كانت تستقله.

وأضافت الشاكية أنها قامت بتصوير الواقعة باستخدام هاتفها المحمول، ونشرها عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي طلبًا للنجدة، الأمر الذي ساهم في سرعة كشف ملابسات الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تفريغ كاميرات المراقبة وتتبع خط سير المتهم، ما أسفر عن تحديد هويته وضبطه، وتبين أنه عامل ومقيم بمحافظة الدقهلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، قبل عرضه على جهات التحقيق المختصة.

