كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر عدد من المواطنين من قيام أحد الأشخاص بإنشاء مجموعة عبر تطبيق تواصل اجتماعي، والتحصل على صور خاصة لبعض الفتيات بقصد ابتزازهن واستدراجهن لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

ضبط طالبًا ابتز فتيات عبر تطبيق تواصل اجتماعي بالإسماعيلية



وبالفحص، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، طالب مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة، والذي تبين احتواؤه على دلائل تثبت ارتكابه الجريمة.

الأجهزة الأمنية تحبط محاولة ابتزاز إلكتروني للفتيات



وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة بقصد ابتزاز الفتيات واستدراجهن لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل)



علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق