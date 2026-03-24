ضبط طالب ابتز فتيات بصور خاصة لاستدراجهن لأعمال منافية للآداب بالإسماعيلية

كتب : علاء عمران

12:57 م 24/03/2026 تعديل في 01:03 م

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر عدد من المواطنين من قيام أحد الأشخاص بإنشاء مجموعة عبر تطبيق تواصل اجتماعي، والتحصل على صور خاصة لبعض الفتيات بقصد ابتزازهن واستدراجهن لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وبالفحص، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، طالب مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة، والذي تبين احتواؤه على دلائل تثبت ارتكابه الجريمة.

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة بقصد ابتزاز الفتيات واستدراجهن لممارسة الأعمال المنافية للآداب.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

اقرأ أيضا:

خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل)

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قرار قضائي جديد بشأن المتهم بمذبحة كرموز.. والدفاع يطلب عرضه على الطب النفسي
قرار قضائي جديد بشأن المتهم بمذبحة كرموز.. والدفاع يطلب عرضه على الطب النفسي
غلق قاعات الأفراح وأنشطة أخرى 9 مساء من السبت المقبل - فيديو
غلق قاعات الأفراح وأنشطة أخرى 9 مساء من السبت المقبل - فيديو
الحرس الثوري يتوعد إسرائيل بضرب مواقعها إذا استمرت الهجمات على المدنيين
الحرس الثوري يتوعد إسرائيل بضرب مواقعها إذا استمرت الهجمات على المدنيين
ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البترول: كشف جديد لأباتشي يضيف 26 مليون قدم مكعب غاز يوميا
البترول: كشف جديد لأباتشي يضيف 26 مليون قدم مكعب غاز يوميا

