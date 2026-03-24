كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تضمن مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر تضرر صاحبة الحساب من مضايقة قائد سيارة "ملاكي" لها والتحرش بها لفظياً أثناء سيرها بأحد شوارع القاهرة.

ضبط المتهم بالتحرش بسيدة أثناء سيرها في شوارع القاهرة

وقالت الوزارة في بيانها اليوم الثلاثاء، إنه بالفحص أمكن تحديد صاحبة الحساب، مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبسؤالها أكدت تعرضها للمضايقة والتحرش اللفظي من قائد السيارة.

وتم تحديد وضبط السيارة الظاهرة في الفيديو وقائدها، موظف مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

