إعلان

واقعة تحرش على الطريق.. الداخلية تضبط قائد سيارة اعتدى على سيدة بالتجمع الخامس

كتب : علاء عمران

12:06 م 24/03/2026

المتهم بالتحرش بسيدة أثناء سيرها في شوارع القاهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تضمن مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر تضرر صاحبة الحساب من مضايقة قائد سيارة "ملاكي" لها والتحرش بها لفظياً أثناء سيرها بأحد شوارع القاهرة.

وقالت الوزارة في بيانها اليوم الثلاثاء، إنه بالفحص أمكن تحديد صاحبة الحساب، مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبسؤالها أكدت تعرضها للمضايقة والتحرش اللفظي من قائد السيارة.

وتم تحديد وضبط السيارة الظاهرة في الفيديو وقائدها، موظف مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

اقرأ أيضا:

خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل)

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية التحرش بسيدة التجمع الخامس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بين فاتورة الـ 20 مليار دولار وحرب الطاقة.. كيف تنقذ مصر أمنها الطاقي؟
اقتصاد

بين فاتورة الـ 20 مليار دولار وحرب الطاقة.. كيف تنقذ مصر أمنها الطاقي؟
هل يساعد الموز في حماية قلبك؟ اكتشف الحقيقة
نصائح طبية

هل يساعد الموز في حماية قلبك؟ اكتشف الحقيقة
أنجلينا جولي تكشف عن تلقيها رسالة مؤثرة من فتاة غزاوية
زووم

أنجلينا جولي تكشف عن تلقيها رسالة مؤثرة من فتاة غزاوية
وفاة المخرج والناقد السينمائي أحمد عاطف بعد صراع مع المرض
زووم

وفاة المخرج والناقد السينمائي أحمد عاطف بعد صراع مع المرض
زيادة في أسعار هواتف "أوبو" في مصر.. الشركة تكشف الأسباب
أخبار و تقارير

زيادة في أسعار هواتف "أوبو" في مصر.. الشركة تكشف الأسباب

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان