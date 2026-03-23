في ضربة أمنية قوية، أحبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة السويس محاولة ترويج كميات ضخمة من المخدرات، ضمن جهود وزارة الداخلية لتوجيه ضربات استباقية للعناصر الإجرامية.

وكشفت التحريات أن بؤرة إجرامية تضم عناصر شديدة الخطورة كانت تقوم بجلب وتهريب المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها داخل المحافظة.

"هيدرو وحشيش" بقيمة 230 مليون جنيه.. الداخلية تحبط الترويج

وعقب تقنين الإجراءات، أُعدت عدة أكمنة محكمة أسفرت عن ضبط المتهمين وبحوزتهم نحو 3.150 طن من مخدري "الهيدرو" و"الحشيش"، تقدر قيمتها بحوالي 230 مليون جنيه، في واحدة من أكبر الضبطيات لمكافحة تجارة المخدرات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

