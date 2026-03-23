تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عدد من الأشخاص يرتدون ملابس تشبه الملابس الأمنية ويعلنون قدرتهم على تأمين الحفلات ورجال وسيدات الأعمال.

الداخلية تحسم واقعة شركة الحراسة الوهمية

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه بالفحص، تبين أن أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، يدير شركة أمن وحراسة بدون ترخيص في الجيزة، وتم ضبطه مع 4 رجال و5 سيدات ظهروا في الفيديو.

وأقر المتهم بإدارة الشركة دون ترخيص، والحصول على الملابس المستخدمة من مالك مكتب تصوير حفلات بالشيخ زايد، الذي تم ضبطه أيضًا وبحوزته الملابس والأدوات.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين.

