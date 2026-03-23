يعاني بعض مستخدمي خدمات الاتصالات من مشكلات متعددة، مثل رسوم فواتير غير دقيقة، أو تأخر إصلاح الأعطال، أو ضعف تغطية الإنترنت أو مشاكل في توصيل الخدمات، بالإضافة إلى مشاكل متعلقة بأجهزة التليفون المحمول.

ولحماية حقوق هؤلاء المستخدمين وضمان سرعة حل المشكلات، يتيح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة قنوات لتقديم الشكاوى، ويضمن رد المستحقات المالية إذا كانت المشكلة تتعلق بالجانب المالي في حال أثبتت التحقيقات أحقية العميل.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية طرق تقديم الشكاوى للجهاز:

طرق تقديم الشكاوى لجهاز تنظيم الاتصالات:

1- تطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: MYNTRA.

2- الرقم المختصر: 155 "يعمل يوميًا من 8 صباحًا حتى 10 مساء".

3- الواتساب: عن طريق إرسال رسالة إلى أحد الأرقام التالية (01015515155 - 01111115150 - 01551515505 - 01202155155).

4- منصة تلقي شكاوى مستخدمي الاتصالات: https://complaints.tra.gov.eg.

5- منصات الجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك – لينكد إن – إنستجرام – تويتر".

6- البريد الإلكتروني: [email protected] .