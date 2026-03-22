اندلع حريق هائل داخل منطقة الحرفيين بمنشأة ناصر، الأحد، ما أدى إلى تصاعد سحابة كثيفة من الدخان وألسنة اللهب ما أثار قلق الأهالي.

حسب المعاينة الأولية، نشب الحريق داخل مخزن للدراجات النارية وامتد سريعًا إلى مخزن بلاستيك مجاور، قبل أن تطال النيران 3 عشش قريبة، ما ساهم في زيادة كثافة الدخان واتساع نطاق الحريق.

قوات الحماية المدنية بالقاهرة دفعت بـ6 سيارات إطفاء، وفرضت الشرطة كردونا أمنيا بمحيط الحادث لتسهيل مهمة رجال الدفاع المدني في منع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة، مع العمل على السيطرة على الحريق وإخماده.

وتمكنت قوات الإطفاء من محاصرة ألسنة اللهب ومنع تفاقم الموقف، دون تسجيل إصابات، فيما تواصل الجهات المختصة الفحص للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وحصر الخسائر.