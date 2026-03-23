كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر بعض الأشخاص يتعدون على بعضهم، ويشعل أحدهم النيران في الهواء باستخدام "بخاخ مبيد حشري" بشرم الشيخ.

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو "مشاجرة شرم الشيخ"

وبحسب البيان، نشبت المشاجرة بتاريخ 21 الجاري بدائرة قسم شرطة شرم الشيخ، بين طرف أول مكون من 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة، وطرف ثانٍ مكون من عاملين، جميعهم مقيمون بمدينة شرم الشيخ، مستخدمين حزام بنطال وبخاخ مبيد حشري، على خلفية معاكسة الطرف الثاني لصديقة أحد أفراد الطرف الأول.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة وحجز الأدوات المستخدمة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

