فيديو.. طالب يتحرش بفتاة ويحاول الاستيلاء على هاتفها بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على إحدى الصفحات، يظهر خلاله تحرش شخص بإحدى الفتيات ومحاولة الاستيلاء على هاتفها المحمول أثناء سيرها بأحد شوارع الدقهلية.

طالب يتحرش بفتاة ويحاول الاستيلاء على هاتفها بالدقهلية

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص، تم تحديد المجني عليها، مقيمة بدائرة مركز شرطة ميت غمر، والتي أفادت بتعرضها للتحرش أثناء توجهها إلى محل عملها، وحال تصويرها الفيديو بهاتفها حاول المشكو في حقه الاستيلاء عليه.

وأمكن ضبط المشكو في حقه، طالب مقيم بدائرة المركز، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

