

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 106,383 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها القيادة بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص.كما تم فحص 635 سائقًا، وتبين إيجابية 12 حالة لتعاطي مواد مخدرة.

المرور تضبط 106 ألف مخالفة وسائقين متعاطين مخدرات

وفي إطار الحملات المرورية على الطريق الدائري الإقليمي، ضبطت الحملات 427 مخالفة وفحصت 50 سائقًا، تبين إيجابية حالة لتعاطي المخدرات، كما تم ضبط 8 محكوم عليهم بـ10 أحكام والتحفظ على سيارة لمخالفتها قوانين المرور.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.

