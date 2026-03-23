المرور تضبط 106 ألف مخالفة مرورية وتفحص السائقين للكشف عن المخدرات

كتب : علاء عمران

12:56 م 23/03/2026

الحملات المرورية

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 106,383 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها القيادة بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص.كما تم فحص 635 سائقًا، وتبين إيجابية 12 حالة لتعاطي مواد مخدرة.

المرور تضبط 106 ألف مخالفة وسائقين متعاطين مخدرات

وفي إطار الحملات المرورية على الطريق الدائري الإقليمي، ضبطت الحملات 427 مخالفة وفحصت 50 سائقًا، تبين إيجابية حالة لتعاطي المخدرات، كما تم ضبط 8 محكوم عليهم بـ10 أحكام والتحفظ على سيارة لمخالفتها قوانين المرور.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.

وزارة الداخلية الطرق والمحاور الطريق الدائري الإقليمي مخالفة مرورية

شهادات الجيران حول مذبحة كرموز: الأم عادت من الخارج بعد إصابتها بالسرطان..
شهادات الجيران حول مذبحة كرموز: الأم عادت من الخارج بعد إصابتها بالسرطان..
صفقة الـ230 مليون جنيه.. "الداخلية" تُحبط تهريب 3 أطنان مخدرات في السويس
20 يومًا وينتهي التقديم.. خطوات حجز السكن البديل لمتضرري الإيجار القديم
2289 فرصة عمل للشباب.. "العمل" تفتح أبواب التوظيف بـ 9 محافظات
مبلغ كبير.. كم حصد الزمالك ماليًا عقب تأهله لنصف نهائي الكونفدرالية؟

