أعلن صندوق مكافحة الإدمان وعلاج الإدمان، استقبال أكثر من 5000 اتصالا من المواطنين خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع انطلاق مرحلة جديدة من حملة "انت أقوى من المخدرات"، تحت عنوان "انت قادر"، بعد عرض الحلقة 28 من مسلسل "علي كلاي" التي تناولت علاج إحدى الحالات في مصحات الصندوق والإشادة به وعرض رقم الخط الساخن لعلاج الإدمان “16023 " على الشاشة مما أثار تفاعلًا واسعًا بين الجمهور.

وأوضح الصندوق في تصريحات لمصراوي، أن الحملة والمسلسل ساهموا في زيادة الوعي بمخاطر الإدمان، وتقديم الدعم والإرشاد للأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج من الإدمان، مع استمرار تلقي الاتصالات وتقديم المشورة على مدار الساعة.

وأشاد صندوق مكافحة الإدمان بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لحرصها على تقديم أعمال تعزز الوعي المجتمعي في مواجهة ظاهرة التعاطي وفي مقدمتها مسلسل "على كلاي" حيث سلط الضوء على المراكز العلاجية التابعة للصندوق الذي كافة الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا ووفقا للمعايير الدولية .

على جانب آخر يستمر الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى رقم "16023" فى العمل طوال إجازة عيد الفطر المبارك 2026 خاصة بعد إطلاق الصندوق مرحلة جديدة من حملة "انت أقوى من المخدرات " تحت عنوان "انت قادر"، وتزايد عدد الاتصالات على الخط الساخن لتلقي العلاج بعد إطلاق الحملة، كما شهد الإعلان تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي .

ويأتي إطلاق مرحلة جديدة من حملة "انت أقوى من المخدرات " تحت عنوان "انت قادر .. مش ممكن أرضى أن عمرى يضيع واتفرج عليه.. وكأنه فيلم اتعرض وماليش ولا مشهد فيه.. مش هقبل أسيب نفسى يوم مربوط فى وهم وخيال"، في إطار تنفيذ المحور الوقائي ضمن محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان والتي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية وجارى تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية حيث تضم المرحلة الجديدة للحملة إعلان لرفع الوعي بخطورة تعاطي المواد المخدرة.

على جانب آخر، نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، رحلة للمتعافين من تعاطي المواد المخدرة إلى معبد دندرة بمحافظة قنا، في إطار حرصه على تعزيز ارتباط المتعافين بالهوية الحضارية المصرية، وتنمية وعيهم بقيمة التراث الأثري وأهمية الحفاظ عليه.

وبحسب بيان اليوم الاثنين، نفذ الصندوق، مجموعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية، منها: تنظيم رحلات نيلية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ضمن حزمة الخدمات المستمرة التي يقدمها للمتعافين بعد انتهاء مراحل العلاج المجاني بهدف توفير بيئة داعمة تجمع بين التأهيل والترفيه، وكسر حالة الملل، خاصة خلال فترات الأعياد والمناسبات التي تُعد من أكثر الفترات عرضة لحدوث الانتكاسة.

أوضح الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الصندوق يواصل تنفيذ الأنشطة الترفيهية للمتعافين داخل مراكز "العزيمة" خلال فترة التأهيل، مع التركيز على تكثيفها في الأعياد والمناسبات.

ولفت إلى أن الصندوق يحرص على إشراك المتعافين في تصميم وتنفيذ منتجات متنوعة داخل ورش التدريب، وذلك في إطار برنامج "العلاج بالعمل".

وأشار إلى أن الخط الساخن "16023" يعمل على مدار 24 ساعة يوميًا طوال أيام الأسبوع، ويقدم باقة من الخدمات تشمل العلاج المجاني لمرضى الإدمان، وتقديم الاستشارات العلاجية، ومتابعة الحالات، فضلًا عن دعم أسر المرضى وتوعيتهم بآليات الاكتشاف المبكر وطرق التعامل مع الحالات.

يستمر الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي رقم "16023" في العمل على مدار الساعة طوال أيام عيد الفطر المبارك 2026، خاصة بعد إطلاق مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات" تحت عنوان: "أنت قادر"، والتي شهدت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب زيادة ملحوظة في عدد الاتصالات الواردة لطلب العلاج.