أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2026 ستُعقد بنفس شكل السنوات السابقة، مع الالتزام بتقسيم الأسئلة بين الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية وفقًا للوزن النسبي لكل مادة.

وشددت الوزارة على أن الأسئلة ستكون واضحة وخالية من التعقيدات والألغاز، مع القدرة على تمييز مستويات الطلاب المختلفة، سواء كانت بسيطة، متوسطة أو عالية.

85% أسئلة اختيار من متعدد

أوضحت الوزارة أن معظم الامتحانات ستعتمد بشكل أساسي على أسئلة الاختيار من متعدد بنسبة تصل إلى 85% من إجمالي الأسئلة في كل مادة، بما يتوافق مع الوزن النسبي للمقرر الدراسي.

وأكدت أنه سيتم التأكد من وضوح كل سؤال، بحيث يكون له إجابة واحدة صحيحة فقط من بين البدائل الأربعة المتاحة، دون وجود أكثر من إجابة صحيحة ضمن الخيارات.

توزيع الأسئلة حسب مستويات التفكير

أشارت الوزارة إلى أن الأسئلة ستقيس مستويات التفكير المتنوعة لدى الطلاب 30% من الأسئلة لقياس الفهم والاستيعاب (المستويات البسيطة)، و40% من الأسئلة لقياس القدرة على التطبيق (المستويات المتوسطة)

، و 30% من الأسئلة لقياس مهارات التفكير العليا والإبداع.

