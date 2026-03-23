يعقد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اجتماعين يومي الأربعاء والخميس المقبلين، مع رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية بالمجلس، وكذلك مع رؤساء اللجان النوعية، لمناقشة عدد من الملفات المهمة.

ومن المقرر أن يتناول اجتماع الأربعاء، الذي يُعقد في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، مناقشة الموضوعات المدرجة على أجندة الهيئات البرلمانية، إلى جانب استعراض أولويات العمل البرلماني خلال المرحلة المقبلة، في ظل التطورات الإقليمية والظروف السياسية الراهنة، التي تتطلب بحث عدد من القضايا على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

كما تناقش الاجتماعات عددًا من الملفات المطروحة داخل اللجان النوعية، تمهيدًا لعرضها خلال جلسات المجلس المقبلة.

ومن المقرر أن يعود مجلس النواب للانعقاد بجلساته العامة يوم 29 مارس الجاري، لمناقشة عدد من القضايا السياسية والتشريعية ذات الأهمية.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع الموعد الدستوري المحدد لإحالة الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 إلى مجلس النواب، وذلك قبل نهاية شهر مارس الجاري، بحد أقصى 31 مارس 2026، وفقًا للضوابط الدستورية المنظمة لإعداد وإقرار الموازنة.