إيران تكذب ترامب: لم نتفاوض مع واشنطن وسنواصل الدفاع عن بلادنا

كتب : محمد جعفر

02:47 م 23/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ردت إيران على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تأجيل ضرب المنشآت النووية الإيرانية لمدة 5 أيام مقبلة في إطار المحادثات الجارية بين الطرفين للتوصل لحل شامل وكامل لإنهاء الحرب، وذلك من خلال وكالة تسنيم "شبه الرسمية" نقلًا عن مسؤول أمني رفيع.

مضيق هرمز لن يعد كما كان

قال المسؤول الأمني إنه لا يوجد أي مفاوضات جارية، وبهذا الأسلوب من الحرب النفسية لن يعود مضيق هرمز إلى ظروف ما قبل الحرب، ولن يعود الهدوء إلى أسواق الطاقة."

وأوضح المسؤول في تصريحاته لوكالة تسنيم الإيرانية، أن طهران تلقت منذ بداية الحرب رسائل من بعض الوسطاء، وكان الرد دائمًا أن إيران ستواصل الدفاع حتى الوصول إلى مستوى الردع اللازم.

إنذار ترامب الجديد لا يثني إيران

وأشار المسؤول إلى أن "إنذار ترامب الجديد بمدة خمسة أيام يعني استمرار برنامج النظام لارتكاب الجرائم ضد الشعب، وسنواصل الرد والدفاع الشامل عن البلاد."

وأوضح المسؤول أن تراجع ترامب عن مهاجمة البنية التحتية الحيوية جاء بعد أن أصبحت التهديدات العسكرية الإيرانية أكثر مصداقية وجدية، إضافة إلى الضغوط على الأسواق المالية والتهديدات التي تواجه السندات داخل الولايات المتحدة والدول الغربية، ما شكل عاملاً مهمًا في قرار التراجع.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

20 يومًا وينتهي التقديم.. خطوات حجز السكن البديل لمتضرري الإيجار القديم
أخبار العقارات

20 يومًا وينتهي التقديم.. خطوات حجز السكن البديل لمتضرري الإيجار القديم
مبلغ كبير.. كم حصد الزمالك ماليًا عقب تأهله لنصف نهائي الكونفدرالية؟
رياضة محلية

مبلغ كبير.. كم حصد الزمالك ماليًا عقب تأهله لنصف نهائي الكونفدرالية؟
فيديو صادم| مشاجرة بمبيد حشري في شرم الشيخ.. والداخلية تكشف التفاصيل
حوادث وقضايا

فيديو صادم| مشاجرة بمبيد حشري في شرم الشيخ.. والداخلية تكشف التفاصيل
أول صورة لضحايا "مذبحة كرموز" بالإسكندرية
أخبار المحافظات

أول صورة لضحايا "مذبحة كرموز" بالإسكندرية

"بوظت حفلة صحابي".. دنيا سامي تفاجئ جمهور "بلاك تيما" باللهجة اللبنانية
زووم

"بوظت حفلة صحابي".. دنيا سامي تفاجئ جمهور "بلاك تيما" باللهجة اللبنانية

ترامب يفجر مفاجأة: أجرينا محادثات مثمرة مع إيران لوقف شامل للحرب
صواريخ إيران تهز "حصن ديمونة".. لماذا فشلت مظلة إسرائيل الدفاعية؟
مواعيد عمل المترو والقطار الخفيف بعد انتهاء إجازة العيد
شهادات الجيران حول مذبحة كرموز: الأم عادت من الخارج بعد إصابتها بالسرطان.. والأبناء تأثروا بها نفسيًا
تحرك حاسم.. إزالة تعديات بـ 21 محافظة وتنفيذ قرارات فورية