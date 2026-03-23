ردت إيران على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تأجيل ضرب المنشآت النووية الإيرانية لمدة 5 أيام مقبلة في إطار المحادثات الجارية بين الطرفين للتوصل لحل شامل وكامل لإنهاء الحرب، وذلك من خلال وكالة تسنيم "شبه الرسمية" نقلًا عن مسؤول أمني رفيع.

مضيق هرمز لن يعد كما كان

قال المسؤول الأمني إنه لا يوجد أي مفاوضات جارية، وبهذا الأسلوب من الحرب النفسية لن يعود مضيق هرمز إلى ظروف ما قبل الحرب، ولن يعود الهدوء إلى أسواق الطاقة."

وأوضح المسؤول في تصريحاته لوكالة تسنيم الإيرانية، أن طهران تلقت منذ بداية الحرب رسائل من بعض الوسطاء، وكان الرد دائمًا أن إيران ستواصل الدفاع حتى الوصول إلى مستوى الردع اللازم.

إنذار ترامب الجديد لا يثني إيران

وأشار المسؤول إلى أن "إنذار ترامب الجديد بمدة خمسة أيام يعني استمرار برنامج النظام لارتكاب الجرائم ضد الشعب، وسنواصل الرد والدفاع الشامل عن البلاد."

وأوضح المسؤول أن تراجع ترامب عن مهاجمة البنية التحتية الحيوية جاء بعد أن أصبحت التهديدات العسكرية الإيرانية أكثر مصداقية وجدية، إضافة إلى الضغوط على الأسواق المالية والتهديدات التي تواجه السندات داخل الولايات المتحدة والدول الغربية، ما شكل عاملاً مهمًا في قرار التراجع.