إعلان

طاقة المكان.. أشياء بسيطة في غرفتك تسبب لكِ التوتر والخمول

كتب : نرمين ضيف الله

04:00 م 22/03/2026

التوتر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هناك أشياء بسيطة في غرفتك قد لا تنتبه لها، لكنها تؤثر على طاقتك النفسية والجسدية وتسبب توتّرًا وإرهاقًا يوميًا.

1- الفوضى وعدم التنظيم يزيدان من التوتر والإحساس بالإرهاق

بحسب"newportinstitute"، عندما يكون المكان منظمًا ومريحًا، يكون دماغك أقل انشغالًا بالتفاصيل غير المهمة، مما يساعدك على الاسترخاء والشعور بالهدوء.

أما الفوضى فهي ترسل إشارات إلى الدماغ بوجود أعمال غير مكتملة مما يرفع مستويات هرمون التوتر (الكورتيزول) ويزيد شعورك بالإرهاق والتشتت الذهني.

2- الإضاءة السيئة لها تأثير على مزاجك ونومك

قلة الضوء الطبيعي أو الإضاءة القاسية داخل الغرفة يمكن أن تعطل إيقاعك البيولوجي، مما يؤدي إلى اضطرابات في النوم وشعور بالتعب المزمن.

الضوء يؤثر على هرمون الميلاتونين، المسؤول عن تنظيم دورة النوم واليقظة، وبالتالي قد تشعر بتوتر وعدم راحة إن لم يكن هناك توازن جيد بين الضوء والظلام في المكان.

3- الضوضاء الخلفية المستمرة تجهد الجهاز العصبي

الصوت المستمر مثل ضجيج الشارع، تشغيل التلفاز في الخلفية، أو حتى صوت مروحة تبقى تعمل طوال الوقت يبقي جهازك العصبي في حالة تأهّب خفيفة، مما يعيق قدرتك على الاسترخاء والراحة داخل غرفتك.

الضوضاء التي تبدو عادية تكون سببًا في توتر غير واعٍ يؤثر على جودة نومك وتركيزك.

4- روائح غير مريحة أو الهواء غير النقي يثقل الطاقة في المكان

الروائح الثقيلة، الهواء غير المتجدد، أو المزج بين روائح قوية كثيرة يمكن أن يجعلك تشعر بالثقل وعدم الارتياح دون أن تدرك السبب.

الهواء النقي والروائح الخفيفة يساعدان على الإحساس بالنقاء والراحة في الجسم والعقل.

5- الذكريات السلبية تؤثر على حالتك النفسية

هناك اعتقاد عام بين الناس أن الأحداث السابقة أو الذكريات المرتبطة بمكان ما يمكن أن تترك طاقة لا شعورية تؤثر على من يعيش فيه، مما يخلق شعورًا بالخمول أو التوتر دون سبب واضح.

لتجنب مصير الست مونليزا.. تصرفات تكشف الخداع العاطفي

في رمضان.. تأثير المشي قبل الإفطار على الجسم ومستوى السكر

صحتك في رمضان.. ما هي كمية الماء التي يجب شربها يوميا؟

التوتر الخمول الفوضى الضوضاء النوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هيفاء وهبي تطرح أغنية جديدة بالتعاون مع الشاعر عمرو سامي
موسيقى

هيفاء وهبي تطرح أغنية جديدة بالتعاون مع الشاعر عمرو سامي

هل تواصل الأهلي مع حسام البدري لخلافة توروب؟.. مصدر يوضح
رياضة محلية

هل تواصل الأهلي مع حسام البدري لخلافة توروب؟.. مصدر يوضح
كروب توب.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال أنيقة (صور)
زووم

كروب توب.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال أنيقة (صور)
احذروا.. علامات التسمم الغذائي بعد تناول الفسيخ والرنجة في العيد
نصائح طبية

احذروا.. علامات التسمم الغذائي بعد تناول الفسيخ والرنجة في العيد
ثلاثي هجومي.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة أوتوهو بالكونفدرالية
رياضة محلية

ثلاثي هجومي.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة أوتوهو بالكونفدرالية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بيان هام من الخارجية بشأن أوضاع المصريين في دول الخليج
هل تنقلب حرب إيران لمواجهة طويلة الأمد؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
بالصور- الثلوج تتساقط.. أجواء أوروبية تسيطر على أعلى قمة جبلية في مصر
قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وأوتوهو في الكونفدرالية
تفاصيل حادث سقوط المروحية القطرية.. 6 وفيات وعمليات بحث متواصلة
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة