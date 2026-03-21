شهدت حديقة الزوراء بالعاصمة العراقية بغداد، حادثًا مروعًا، حيث أظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي نمرًا يفترس مراهقًا عبر السياج الفاصل بين قفص الحيوانات وأماكن الزوار.

نمر يفترس مراهقًا أمام المواطنين

ووفقًا للمشاهد، كان الطفل بالقرب من منطقة السياج عندما اقترب النمر فجأة، محاولًا الإمساك به، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة قبل تدخل العاملين في الحديقة.

وأظهرت اللقطات دهشة الزوار وحالتهم من الصدمة والخوف، وسط محاولات لإنقاذ المراهق بأسرع وقت ممكن.