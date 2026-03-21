الداخلية تضبط سائقًا تحرش لفظيًا بفتاة بالقاهرة

مطاردة وتحرش لفظي.. كواليس ضبط سائق يلاحق فتاة بالقاهرة

كتب : عاطف مراد

01:09 ص 21/03/2026

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم السبت، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر طالبة من قيام قائد سيارة ملاكي بملاحقتها والتحرش بها لفظيًا أثناء سيرها بأحد شوارع القاهرة.

بالفحص، تم تحديد هوية الشاكية، وهي طالبة تقيم بدائرة قسم شرطة النزهة، حيث أقرت بتعرضها للملاحقة والتحرش من قائد السيارة.

تفاصيل الواقعة
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي وله معلومات جنائية، وعُثر بحوزته على سلاح أبيض وكمية من مخدر الأيس.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد التعاطي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.

