الشروط والأوراق المطلوبة.. خطوات استخراج قيد عائلي أونلاين 2026

محمود الشوربجي

09:41 م 02/03/2026

أرشيفية

كتب- محمود الشوربجي:
لم يعد استخراج القيد العائلي يتطلب التوجه إلى مقار السجل المدني أو الانتظار لساعات في الطوابير، بعد أن وفرت وزارة الداخلية منظومة خدمات إلكترونية حديثة تتيح الحصول على القيد العائلي المميكن لعام 2026 بسهولة وسرعة.
وأصبح بإمكان المواطنين إتمام الإجراءات خلال دقائق معدودة دون الحاجة إلى زيارة المكاتب التقليدية.
وتتوفر الخدمة عبر الموقع الرسمي لـوزارة الداخلية، إلى جانب ماكينات السجل الذكي المنتشرة في عدد من الميادين العامة والمراكز التجارية، ما يمنح المستفيدين مرونة أكبر في اختيار الوسيلة الأنسب لاستخراج مستنداتهم الرسمية في أي وقت.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، بهدف تقليل التكدس وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، مع الحفاظ على دقة البيانات وسرعة إصدار الوثائق المعتمدة وفق أعلى معايير الجودة.

كيفية استخراج القيد العائلي أونلاين من موقع وزارة الداخلية

وأتاحت وزارة الداخلية خدمة استخراج القيد العائلي المميكن عبر الإنترنت، من خلال بوابة الأحوال المدنية، وذلك باتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية
- فتح دليل الخدمات من أعلى يمين الصفحة
- النزول إلى قسم الأحوال المدنية
- اختيار خدمة القيد العائلي
- إدخال بيانات الأسرة كاملة بدقة
- مراجعة البيانات ثم الانتقال لمرحلة الدفع
- إتمام السداد الإلكتروني
- استلام الطلب خلال دقائق أو توصيله لمحل الإقامة
- تستغرق عملية التقديم بالكامل نحو 15 دقيقة فقط.

الأوراق المطلوبة لاستخراج القيد العائلي 2026

ولإتمام استخراج القيد العائلي المميكن، يجب توفير المستندات التالية:
- صورة بطاقة الرقم القومي السارية لمقدم الطلب
- صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة
- شهادات ميلاد الأبناء (مميكنة)
- وثيقة الزواج أو الطلاق مميكنة
- شهادات الوفاة (إن وُجدت)
- نموذج 40
- إثبات صلة القرابة حتى الدرجة الثانية عند الحاجة
- و يشترط أن تكون جميع البيانات مُسجلة ومميكنة مسبقًا.

شروط استخراج القيد العائلي المميكن 2026

كما حددت وزارة الداخلية عدة ضوابط أساسية لاستخراج القيد العائلي، أبرزها:
- لا يتم استخراج القيد العائلي المميكن إلا للمرة الثانية
- تحديث الحالة الاجتماعية في بطاقة الرقم القومي
- تسجيل بيانات الطلاق كاملة في حالة الانفصال
- إدراج جميع الزوجات والأبناء في حال تعدد الزوجات
- وجود شهادات ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة
- أن يكون مقدم الطلب صاحب الشأن أو قريب حتى الدرجة الثانية
- سبق استخراج وثيقة زواج مميكنة

