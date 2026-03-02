بأكثر من 1%.. ارتفاع أسعار الذهب بسبب ضربات أمريكا وإسرائيل على إيران



وكالات

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1%، اليوم الإثنين، إذ أقبل المستثمرون على شراء المعدن كملاذ آمن بعدما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات واسعة النطاق على إيران، أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وتصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

وسجل الذهب مستويات قياسية متتالية هذا العام نتيجة لتزايد حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي العالمي.

ويُعزز هذا الارتفاع الأخير قفزة بنسبة 64% في عام 2025، مدفوعة بعمليات شراء قوية من البنوك المركزية، وتدفقات كبيرة إلى صناديق المؤشرات المتداولة، وتوقعات بتخفيف السياسة النقدية الأمريكية.