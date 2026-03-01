مصرع زوجين إثر تسرب غاز داخل منزلهما في 6 أكتوبر

أدى تسرب غاز إلى مصرع زوجين داخل مسكنهما في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل مصرع زوجين بمدينة أكتوبر

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة زوجين داخل مسكنهما في مدينة 6 أكتوبر.

مباشرة انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص والتحريات، أن تسرب غاز أدى إلى مصرع الزوجين، نتيجة تعرضهما لاختناق، دون وجود شبهة جنائية.

تم نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

