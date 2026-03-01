إعلان

مصرع زوجين إثر تسرب غاز داخل منزلهما في 6 أكتوبر

كتب : محمد الصاوي

11:47 م 01/03/2026

تسرب غاز داخل منزل - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أدى تسرب غاز إلى مصرع زوجين داخل مسكنهما في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل مصرع زوجين بمدينة أكتوبر

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة زوجين داخل مسكنهما في مدينة 6 أكتوبر.

مباشرة انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص والتحريات، أن تسرب غاز أدى إلى مصرع الزوجين، نتيجة تعرضهما لاختناق، دون وجود شبهة جنائية.

تم نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

اقرأ أيضًا:

28 أبريل استئناف المتهمين في قضية غرق السباح "يوسف عبد الملك"

مأمورية نص الليل.. ضبط المتهم بتشويه وجه طليقته في نص الشارع

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تسرب غاز مصرع زوجين 6 أكتوبر قوة أمنية أمن الجيزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أزهري: لا يصح شرعًا إخراج الزكاة في شراء تليفزيون بـ20 ألفًا لعروس يتيمة
جنة الصائم

أزهري: لا يصح شرعًا إخراج الزكاة في شراء تليفزيون بـ20 ألفًا لعروس يتيمة
لمرضى السكر والجيوب الأنفية في رمضان.. 7 فتاوى مهمة عن الصيام يجب معرفتها
جنة الصائم

لمرضى السكر والجيوب الأنفية في رمضان.. 7 فتاوى مهمة عن الصيام يجب معرفتها
الرئيس السيسي: بذلنا جهدًا مخلصًا لمنع الحرب.. ونرفض تمامًا الاعتداء على
أخبار مصر

الرئيس السيسي: بذلنا جهدًا مخلصًا لمنع الحرب.. ونرفض تمامًا الاعتداء على
استجابة لتنظيم الاتصالات.. 3 شركات تعلن منح دقائق دولية مجانية للعملاء
اقتصاد

استجابة لتنظيم الاتصالات.. 3 شركات تعلن منح دقائق دولية مجانية للعملاء
ما حكم قصر وجمع الصلاة بسبب ظروف شغلي؟.. علي جمعة يوضح متى تجوز الرخصة
جنة الصائم

ما حكم قصر وجمع الصلاة بسبب ظروف شغلي؟.. علي جمعة يوضح متى تجوز الرخصة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"محدش يقدر يقرب".. الرئيس السيسي: اطمئنوا على مصر كويس
الرئيس السيسي: غلق مضيق هرمز سيكون له تأثير على تدفقات البترول والأسعار