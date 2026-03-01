إعلان

"طلقني واتجوز عليا".. ليلة مقتل تاجر أدوات كهربائية على يد طليقته في مسطرد

كتب : محمود الشوربجي

10:56 م 01/03/2026 تعديل في 11:50 م

جثة - أرشيفية

جريمة قتل مأساوية شهدتها منطقة مسطرد بمحافظة القليوبية، حيث أقدمت ربة منزل على إنهاء حياة طليقها بطعنة نافذة باستخدام سلاح أبيض.

في حلقة جديدة من سلسلة "جرائم عش الزوجية"، التي يرصدها مصراوي استنادًا إلى التحريات الرسمية، نروي تفاصيل مقتل تاجر على يد طليقته داخل محل عمله وذلك أواخر عام 2025.

بداية الواقعة بحدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه "أ. ح. ش"، 37 عامًا، تاجر أدوات كهربائية، مقيم بمنطقة مسطرد، وبين المتهمة وتدعى "أ. ع"، 35 عاما، ربة منزل مقيمة بمنطقة مسطرد أيضًا، بسبب خلافات أسرية عقب انفصالهما.

تفاصيل مقتل تاجر على يد طليقته

بعد توجه المتهمة إلى مقر عمل المجني عليه، تطور الأمر بينهما إلى التعدي على بعضهما بالأيدي فقامت المتهمة بأخذ سكين من داخل المحل ووجهت له طعنة واحدة نافذة بالكتف الأيسر، مما أسفر عن مصرعه في الحال متأثرا بإصابته.

وبحسب شهود العيان فإن المتهمة توجهت إلى مقر عمل الضحية، إثر علمها بقيام المجني عليه بتطليقها قبل 10 أيام، وعلمها بزواجه من أخرى عقب الطلاق.

بعد ساعات من ارتكاب الجريمة تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بحدوث مشاجرة بين شخص وربة منزل وسقوط الأول جثة هامدة بمنطقة مسطرد.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب تلك الواقعة، على النحو المشار إليه، مؤكدة أن الجريمة وقعت إثر تعدي المجني عليه عليها بالضرب داخل محل عمله.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة حبس المتهمة على ذمة التحقيقات، كما أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وأمرت بالتصريح بالدفن بعد انتهاء أعمال الطب الشرعي.

ولاحقًا جرى إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها فيما نُيسب إليه من التهام بالقتل.

القليوبية جرائم عش الزوجية مسطرد جريمة قتل مقتل تاجر سلاح أبيض

