"منار" تطلب خلع زوجها: "كسرلي التليفون ورافض يغيرلي العربية"

أقامت "منار. أ"، 29 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، طالبت فيها بإنهاء علاقتها الزوجية بزوجها بعد زواج استمر قرابة ثلاث سنوات، مبررة طلبها بتعرضها لخلافات متكررة معه، مؤكدة أن استمرار الحياة بينهما أصبح مستحيلاً بعد تصاعد المشكلات بينهما خلال الفترة الأخيرة، "مش عاوز يغيرلي عربيتي وكسرلي تليفوني".

وقالت الزوجة في تفاصيل دعواها إنها تزوجت من زوجها بعد فترة تعارف قصيرة، وكانت تتوقع حياة مستقرة يسودها التفاهم والاحترام المتبادل، إلا أن الخلافات بدأت في الظهور بعد فترة من الزواج بسبب اختلاف وجهات النظر في العديد من الأمور المعيشية، وهو ما تسبب في توتر دائم داخل منزل الزوجية.

تفاصيل دعوى خلع سيدة لزوجها بسبب هاتف محمول

وأوضحت "منار" أن الخلافات بينهما بلغت ذروتها مؤخرًا بعد نشوب مشادة كلامية بسبب مطالبتها زوجها بتغيير سيارتها القديمة، مشيرة إلى أنها كانت ترى أن السيارة لم تعد مناسبة للاستخدام اليومي، خاصة مع تكرار أعطالها، إلا أن زوجها رفض الفكرة بشكل قاطع، ما أدى إلى تصاعد الخلاف بينهما.

وأضافت الزوجة في دعواها أن النقاش تحول إلى مشادة حادة انتهت بقيام زوجها بكسر هاتفها المحمول، وهو ما اعتبرته تصرفًا غير مقبول تسبب لها في ضرر نفسي كبير، مؤكدة أن الواقعة تركت أثرًا سلبيًا لديها ودفعها للتفكير جديًا في إنهاء العلاقة الزوجية.

وأشارت إلى أنها حاولت أكثر من مرة احتواء الخلافات وإيجاد حلول تضمن استمرار الحياة الزوجية، إلا أن محاولاتها لم تنجح في ظل استمرار التوتر بينهما، ورفض زوجها مناقشة الأمور بهدوء أو الوصول إلى حلول وسط.

وأضافت الزوجة أنها شعرت بعد الواقعة بفقدان الإحساس بالأمان داخل منزل الزوجية، وهو ما دفعها للتوجه إلى محكمة الأسرة ورفع دعوى خلع.

واختتمت "منار" دعواها بطلب الحكم بتطليقها خلعًا من زوجها، مع استعدادها للتنازل عن حقوقها الشرعية، وحملت الدعوى رقم 941 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها حتى الآن.

