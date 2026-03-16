أطلقت وزارة الداخلية سلسلة من المبادرات المجتمعية لتخفيف الأعباء عن كاهل السيدات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، احتفالًا بأعياد المرأة لعام 2026 واعترافًا بالدور الحيوي للمرأة المصرية.



زيارة نزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل:



استقبل قطاعا الحماية المجتمعية وحقوق الإنسان وفودًا من أعضاء المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان، حيث نظمت احتفالية للأمهات النزيلات بصحبة أبنائهن، مع تقديم هدايا مالية ورمزية وزيارة استثنائية بمناسبة عيد الأم.

دعم السيدات المعيلات والأشد احتياجًا:



نظم قطاع حقوق الإنسان وفروعه في أمن القاهرة والجيزة استقبالًا لعدد من السيدات المعيلات بمقرات نوادي السكة الحديد والشرقية للدخان، مع تقديم عبوات مواد غذائية، بينما عممت مديريات الأمن المبادرة على مستوى الجمهورية.

تكريم أمهات ذوي الإعاقة:



بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للإعاقة الذهنية، أقام قطاع الرعاية الاجتماعية وحقوق الإنسان مأدبة إفطار للسيدات من أمهات الأطفال المتفوقين رياضيًا من ذوي الإعاقة، تقديرًا لرعايتهن لأبنائهن، كما نظمت مأدبات إفطار للأمهات من ذوي الهمم في نوادي الشرطة بالمحافظات.



الخدمات الطبية المجانية:



فتحت مستشفيات الشرطة بالعجوزة وطنطا والإسكندرية وأسيوط أبوابها في 5 و13 و27 مارس 2026 لتوقيع الكشف الطبي المجاني على السيدات، مع استقبال وفد اللجنة الصحية بالمجلس القومي للمرأة الذي أشاد بالخدمات المقدمة.

وقد لاقت هذه المبادرات صدى إيجابيًا لدى السيدات المشاركات وأطفالهن، مؤكدة حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي في مختلف المناسبات الوطنية والدولية.

