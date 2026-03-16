كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ادعاء قيام مجموعة من الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية نتيجة خلافات بينهم حول ترويج المواد المخدرة بمحافظة القليوبية.

وبالفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط 5 أشخاص مشكو في حقهم، من بينهم اثنان لهما معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة الخانكة.

بندقية ومخدرات وسلاح أبيض.. الداخلية تضبط المتهمين بالخانكة

وعُثر بحوزتهم على بندقية خرطوش و2 فرد خرطوش، وكمية من مخدري الحشيش والهيروين، إضافة إلى سلاح أبيض.

وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، بينما نفوا قيامهم بإطلاق أعيرة نارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

