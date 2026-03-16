إعلان

شائعة إطلاق نار تنتهي بالقبض على 5 تجار مخدرات بالخانكة بحوزتهم أسلحة وخرطوش

كتب : علاء عمران

01:21 م 16/03/2026

المتهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ادعاء قيام مجموعة من الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية نتيجة خلافات بينهم حول ترويج المواد المخدرة بمحافظة القليوبية.

وبالفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط 5 أشخاص مشكو في حقهم، من بينهم اثنان لهما معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة الخانكة.

بندقية ومخدرات وسلاح أبيض.. الداخلية تضبط المتهمين بالخانكة

وعُثر بحوزتهم على بندقية خرطوش و2 فرد خرطوش، وكمية من مخدري الحشيش والهيروين، إضافة إلى سلاح أبيض.
وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، بينما نفوا قيامهم بإطلاق أعيرة نارية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

اقرأ أيضا:

خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل)

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

قرار عاجل من النيابة بشأن الشاب المتهم في واقعة "فيديو كرداسة" المثير للجدل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تطور خطير في هجمات اختراق الهواتف وسرقة الحسابات المصرفية.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

شعبة الذهب: ارتفاع المعدن الأصفر في مصر للأسبوع الخامس على التوالي
اقتصاد

"واحد كتفه والتاني ضربه بالقلم".. أسرة تلميذ تتهم زميليه بتصفية عينه داخل
أخبار المحافظات

بالصور- مصرع مواطن دهسته سيارة بدون لوحات أثناء عبور الشارع في بنها
أخبار المحافظات

قرار قضائي بشأن طليق رحمة محسن في قضية الفيديوهات
حوادث وقضايا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

وزير المالية: صرفنا 18.5 مليار جنيه منذ إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية فى فبراير 2026