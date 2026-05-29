سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض بحلول التعاملات المسائية

كتب : ميريت نادي

08:03 م 29/05/2026

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الجمعة 29-5-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4506 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5794 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6760 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7725 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 54080 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 77250 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 240247 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 386250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.90% إلى نحو 4535 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

