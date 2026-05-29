أعلن الشاعر الكبير جمال بخيت، في تصريحات خاصة لمصراوي؛ تعافيه واستقرار وضعه الصحي.

وشهد اليوم الجمعة خروج "بخيت" من المستشفى، إثر وعكة صحية ألمت به خلال الأيام الماضية، استوجبت نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة لمتابعة حالته وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وذلك عقب أيام من معاناته من اضطرابات في الجهاز الهضمي.

جمال بخيت هو شاعر غنائي وصحفي مصري بارز، يعد واحدًا من أهم كتاب كلمات الأغاني العربية الذين جمعوا بين الكلمة الراقية والشعر العامي المعبر.

ولد جمال محمد أحمد بخيت في 29 يناير 1954 بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة القاهرة عام 1979.

وإلى جانب كتابة الأغاني، عمل في مجال الصحافة وتدرج في مناصب تحريرية، منها مدير تحرير مجلة "صباح الخير" ورئيس القسم الثقافي والفني بجريدة الشارقة.

مثل مصر في مسابقة الأغنية العربية التي ينظمها اتحاد الإذاعات العربية، حيث اختارته الإذاعة المصرية 4 مرات متتالية لكتابة أغنيتها الرسمية في المسابقة، وفازت أغانيه بعدة جوائز مثل الميكروفون الذهبي وجائزة أفضل نص.

ومن أشهر أعماله في الروح الوطنية: "والله زمان يا سلاحي" ومن قصائده السياسية والاجتماعية، "الواد كبر"، و"دين أبوهم".

كما صدر له العديد من الدواوين الشعرية، منها "مشاعر بلا ترتيب" 1985 عن دار ألف للنشر، "شباك النبي على باب الله" 1994 عن مكتبة مدبولي، "بنعشق الحياة" 1996 عن الهيئة العامة للكتاب، "مسحراتي العرب" 2002 عن الهيئة العامة للكتاب، "لوجه الحب" وهو الجزء الاول من الأعمال الكاملة ويضم ستة دواوين وهى: مشاعر بلا ترتيب، شباك النبي على باب الله، بنعشق الحياة، مسحراتي العرب، نبع العطش، المصري حبيب متحمس 2004 عن دار الخيال للنشر، "ساعدني أعيش" وهو ديوان للأطفال، رسوم الفنان على دسوقي، 2004 عن المركز القومى لثقافة الطفل".