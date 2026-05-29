لقي طفل مصرعه، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث سير مروع بسقوطه أسفل سيارة نقل تحمل على متنها محصول البنجر على طريق أبو دنيا – الهوكس بنطاق مركز مطوبس في كفر الشيخ.

كانت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ رصدت وصول طفل يُشتبه عمره نحو 14 عامًا إلى مستشفى مطوبس المركزي جثة هامدة، مرتديًا “تيشرت” باللون البيج، وبه إصابات بالغة بالرأس، وذلك بادعاء تعرضه لحادث سير.

ووفقًا المعلومات الأولية التي جمعها رجال الأمن، تبين أن الطفل مجهول الهوية، ولم يتم التوصل إلى أي بيانات شخصية خاصة به.

كشفت التحريات المبدئية أن الطفل كان يقود دراجة نارية سوداء اللون على طريق أبو دنيا – الهوكس، قبل أن يتصادم مع سيارة نصف نقل محملة بمحصول البنجر، ليسقط أسفل عجلاتها، ما أسفر عن وفاته في الحال.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى مطوبس المركزي تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأن الجثة فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف هوية الطفل.

وتحرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.