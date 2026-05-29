فيديو الاستعراض قاده للسقوط.. ضبط قائد دراجة نارية أدى حركات خطرة في القليوبية

كتب : صابر المحلاوي

05:56 م 29/05/2026

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله قائد دراجة نارية يؤدي حركات استعراضية خطرة أثناء سيره بأحد الطرق بمحافظة القليوبية، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، وتبين أنها بدون لوحات معدنية، كما تم تحديد وضبط قائدها، وهو عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه قام بتلك الحركات بقصد اللهو والاستعراض، دون تقدير لخطورة ما فعله على مستخدمي الطريق.

وتم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

