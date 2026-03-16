واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لجرائم التلاعب بالسلع الأساسية والاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، في إطار جهود حماية جمهور المستهلكين ودعم استقرار الاقتصاد.

ففي مجال الرقابة على المخابز والأسواق، واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ومديريات الأمن حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية المرتبطة بنشاط المخابز السياحية والحرة والمدعمة، خاصة ما يتعلق بالتلاعب في أسعار الخبز أو البيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.



الخبز والسوق السوداء تحت الرقابة.. نتائج حملات الداخلية خلال يوم واحد

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا التموينية، وضبط قرابة 21 طنًا من الدقيق الأبيض المستخدم في إنتاج الخبز بالمخالفة للقوانين المنظمة.

وفي سياق متصل، واصلت الأجهزة الأمنية توجيه ضربات حاسمة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله تلك الممارسات من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 6 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة.

