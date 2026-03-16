وزارة العدل تعلق استفادة المحكوم عليه بقضية نفقة من الخدمات الحكومية (جريدة

حرمان المحكوم عليهم في قضايا النفقة من خدمات 11 جهة حكومية بقرار من وزارة

الدفع بالأوناش والمعدات لرفع آثار حادث تصادم 3 سيارات أعلى دائري المريوطية-

وقع حادث تصادم مروع في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بين 3 سيارات،

أعلى الطريق الدائري بمنطقة المريوطية.

الحادث أسفر عن انقلاب سيارتي نقل، بالإضافة إلى تهشم سيارة ملاكي، مما تسبب في ظهور كثافات مرورية عالية وتوقف جزئي لحركة السير أعلى الطريق الدائري بالمريوطية.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الدائري في اتجاه منطقة المريوطية.

انتقلت القيادات الأمنية وقوات الخدمات المرورية، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للوقوف على ملابساته ونقل المصابين.

المعاينة الأولية والفحص أكد وقوع تصادم بين سيارتي نقل ثقيل وآخرى ملاكي، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائقين، تسبب في انقلاب سيارتي النقل بحمولتهما على نهر الطريق.

الفحص بين أيضا أن السيارة الملاكي تعرضت لأضرار بالغة وتهشم أجزاء كبيرة منها.

فيما دفعت الإدارة العامة للمرور بعدد من الأوناش والمعدات الثقيلة لرفع حطام السيارات المتهشمة، وتجنيب سيارتي النقل حمولتهما بعيداً عن الحارات المرورية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق والوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وقوع التصادم.