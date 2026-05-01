أعلنت محافظة بورسعيد عن انقطاع التيار الكهربائي عن 12 منطقة، غدًا السبت، لمدة 7 ساعات متواصلة، وذلك لإجراء أعمال تطوير بموزع الكهرباء "المنزلة".

مواعيد فصل التيار

وأشارت المحافظة في بيانها إلى أن فصل التيار الكهربائي سيبدأ من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 4:00 عصرًا، على أن تتم إعادة الخدمة فور الانتهاء من الأعمال المقررة.

المناطق المتأثرة بالانقطاع

وأوضحت أن المناطق المتأثرة تشمل: قشلاق السواحل، تقسيم الأمل، مساكن 6 أكتوبر، تقسيم خان الخليلي، مساكن المنطقة الخامسة والسادسة، الساحة الرياضية الشاطئية، مساكن الحميات والمنطقة الأولى، سوهو سكوير، مساكن مستشفى النصر، المستشفى العسكري، ديوان حي المناخ، مساكن العاشر من رمضان، ومحطة مجاري المنطقة السادسة.

أعمال تطوير لتحسين الخدمة

وتأتي أعمال التطوير ضمن خطة رفع كفاءة شبكة الكهرباء وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق حي المناخ.