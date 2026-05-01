أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 2 مايو وحتى الأربعاء 6 مايو 2026، مشيرة إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء مع بداية الفترة، يعقبه انخفاض ملحوظ بدءًا من الأحد.

حالة الطقس السبت المقبل

أوضحت الهيئة، في بيان، أنه يسود السبت المقبل، طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب المناطق، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، فيما يكون مائلًا للبرودة ليلًا.

كما أشارت إلى نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية، خاصة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية وشمال ووسط الصعيد.

فرص سقوط أمطار على عدد من المناطق

أوضحت الأرصاد وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وخليج السويس، وقد تصل إلى حد الغزارة وتكون رعدية أحيانًا على مناطق من السلوم ومطروح وسيوة، وذلك على فترات متقطعة.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

أكدت الهيئة أنه اعتبارًا من يوم الأحد 3 مايو، تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح بين 6 و7 درجات مئوية، مع تحسن نسبي في الأحوال الجوية.

ودعت الهيئة المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة في المناطق المعرضة لنشاط الرياح والأتربة أو سقوط الأمطار، ومتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر.