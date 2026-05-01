أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل خط القنطرة شرق/ بئر العبد بالعربات المطوّرة "تحيا مصر"، في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن مشروع تطوير منظومة النقل السككي وربط مناطق التنمية الجديدة.

وأكدت الهيئة أن الخط يُعد أحد المحاور الاستراتيجية لربط مدن وقرى شمال سيناء بمحافظات القناة وباقي محافظات الجمهورية، بما يسهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين ونقل البضائع، ودعم المشروعات القومية والتنموية الجارية في المنطقة، وذلك بتكلفة مناسبة للمواطنين.

ويأتي تشغيل الخط في إطار تنفيذ وزارة النقل لمراحل مشروع "قطار التنمية في سيناء" بطول 500 كم، والذي يشمل إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد (الفردان/ شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا).

مواعيد قطارات القنطرة شرق - بئر العبد

في هذا السياق، أعلنت الهيئة مواعيد تشغيل القطارات على الخط، والتي تشمل 4 رحلات يوميًا باستخدام العربات المطوّرة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: اتجاه القنطرة شرق/بئر العبد:

- قطار رقم 291: يقوم من القنطرة شرق الساعة 08:00 صباحًا، ويصل بالوظة 08:43، ثم يغادر 08:53 ليصل بئر العبد 10:10 صباحًا.

- قطار رقم 293: يقوم من القنطرة شرق الساعة 14:30، ويصل بالوظة 15:13، ثم يغادر 15:24 ليصل بئر العبد 16:40.

ثانيًا: اتجاه بئر العبد/القنطرة شرق:

- قطار رقم 290: يقوم من بئر العبد الساعة 07:25 صباحًا، ويصل بالوظة 08:42، ثم يغادر 08:51 ليصل القنطرة شرق 09:35 صباحًا.

- قطار رقم 292: يقوم من بئر العبد الساعة 13:55، ويصل بالوظة 15:12، ثم يغادر 15:21 ليصل القنطرة شرق 16:05.

وأوضحت الهيئة، أن الخط يخدم 8 محطات رئيسية، بما يعزز من كفاءة الربط الداخلي في شمال سيناء، ويسهم في تحسين جودة خدمات النقل المقدمة للمواطنين.

وشددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على استمرار تنفيذ خطط التطوير والتحديث ضمن مشروع قطار التنمية في سيناء، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة على أرض الفيروز، ويعزز دور السكك الحديدية كأحد أهم محركات التنمية في الجمهورية الجديدة.