واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية لمواجهة المخالفات وضبط الأسواق والتصدي للأنشطة غير المشروعة.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن غلق 99 محلًا لمخالفة قرار الغلق الصادر تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، حيث جرى تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة.

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط نحو 7 ملايين جنيه بحوزة عدد من المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. وجاءت الضبطيات في إطار جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، لمواجهة جرائم المضاربة في العملات وإخفائها عن التداول خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

كما واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن حملاته التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، حيث أسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية والحرة والمدعمة، وضُبط خلالها نحو 5 أطنان من الدقيق الأبيض البلدي المدعم.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والسلع المدعمة لتحقيق أرباح غير مشروعة.