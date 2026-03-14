تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام 3 أشخاص باحتجاز آخر والتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض وكورباج بالمعصرة في القاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت إنه بالفحص تم تحديد وضبط المتهمين الظاهرين في الفيديو، وهم 3 طلاب مقيمون بدائرة قسم شرطة المعصرة.

الداخلية تكشف ملابسات احتجاز وتعذيب طلاب في المعصرة

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة كما ظهر في الفيديو، وذلك نتيجة خلافات بين أحد المتهمين والمجني عليه، نجل خالته، حيث استعان بباقي المتهمين لاستدراجه والتعدي عليه وتصوير الواقعة وإرسال المقطع لأهله وآخرين.

وبإرشادهم تم ضبط السلاح الأبيض وعدد 2 سوط المستخدمين في الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

