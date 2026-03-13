تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تعرض إحدى السيدات للتعدي من قبل زوجها بالضرب، ما أسفر عن إصابتها بكدمات متفرقة.

وأفاد قسم شرطة أول العبور بأن البلاغ ورد بتاريخ 1 من الشهر الجاري من السيدة المقيمة بدائرة القسم، موضحة أن الاعتداء وقع نتيجة خلافات أسرية قائمة بينهما.

وأضافت المصادر الأمنية، أن رجال الأمن تمكنوا من ضبط الزوج المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة.