نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، اليوم الخميس، في كشف ملابسات منشور تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بصورة تظهر شخصين يستقلان دراجة نارية، مع ادعاءات بقيامهما بملاحقة ومعاكسة الفتيات أثناء خروجهن من إحدى المدارس بمدينة ملوي، مما أثار استياء المواطنين بمحافظة المنيا.



وبالفحص الدقيق للمحتوى المتداول، تبين أن قسم شرطة ملوي تلقى بلاغاً رسمياً من ربة منزل ونجلتها، مقيمتين بدائرة المركز، حيث أفادتا بتضررهما من الشخصين الظاهرين في الصورة المنشورة لقيامهما بـ مضايقة الفتيات وملاحقة الطالبة عقب انتهاء اليوم الدراسي وخروجها من المدرسة.



مضايقة الفتيات



وعلى الفور، شكلت أجهزة البحث الجنائي فريق عمل نجح في تحديد هوية المشكو في حقهما، وتبين أنهما مقيمان بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية أمنية أسفرت عن ضبطهما، وبحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة (بدون لوحات معدنية)، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بهدف مضايقة الفتيات أمام المدارس، معترفين بمضايقة الطالبة الشاكية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

