إعلان

خلاف على ثمن المشروبات.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة داخل نادٍ بالمنوفية

كتب : علاء عمران

12:27 م 09/02/2026 تعديل في 02:28 م

المتهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله القائم على النشر من قيام عدة أشخاص بالتعدي على عدد من العاملين بأحد النوادي بالمنوفية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، إنه بالفحص تبين أنه تبلغ قسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية من ثلاثة عمال بأحد النوادي – كائن بدائرة القسم – مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بتضررهم من شخصين لقيامهما بالتعدي عليهم بالضرب، مما أدى إلى الإصابات المشار إليها، إثر حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بسبب خلاف حول ثمن المشروبات أثناء تواجدهم بكافتيريا النادي المشار إليه.

وأمكن ضبط المتهمين – مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين الكوم – وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

التحقيق مع فنان شهير بتهمة التحرش بسيدة في القاهرة

"جالي غرفة الفندق".. ماذا قالت الفتاة صاحبة بلاغ التحرش ضد فنان شهير؟

في ثوانٍ.. كيف تستخرج رخصة سيارتك دون الذهاب للمرور؟ | فيديو

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ثمن المشروبات وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي كدمات وسحجات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لسنا أداة جَلد على رقبة الحكومة.. الملا: قريبًا الاستماع إلى خطط الكهرباء
أخبار مصر

لسنا أداة جَلد على رقبة الحكومة.. الملا: قريبًا الاستماع إلى خطط الكهرباء
رمضان 2026.. خناقة مها نصار وهند صبري في كواليس "مناعة"من "الردح" لتدخل
زووم

رمضان 2026.. خناقة مها نصار وهند صبري في كواليس "مناعة"من "الردح" لتدخل
مصدر لمصراوي: حركة محافظين جديدة.. والتشكيل لا يحتاج موافقة البرلمان
أخبار مصر

مصدر لمصراوي: حركة محافظين جديدة.. والتشكيل لا يحتاج موافقة البرلمان
حالات خطرة والنيابة تحقق.. بيراميدز يطلب تأجيل مباراة الحرس بعد حادث لاعبيه
رياضة محلية

حالات خطرة والنيابة تحقق.. بيراميدز يطلب تأجيل مباراة الحرس بعد حادث لاعبيه
هبة السيسي تبدأ أولى جلسات العلاج الكيماوي
زووم

هبة السيسي تبدأ أولى جلسات العلاج الكيماوي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحرك من العمل بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة