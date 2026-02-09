عبدالحفيظ منح الضوء الأخضر.. لاعب جديد من الأهلي في طريقه لأوروبا

أول قرار من مدرب الزمالك بعد الخسارة والعودة من زامبيا

وافق سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف العام على قطاع الكرة، بشكل مبدئي على رحيل بلال عطية، لاعب فريق الشباب، بعد تلقيه عرضًا من نادي راسينج الإسباني خلال الفترة الماضية.

وكشف مصدر، في تصريحات خاصة، أن عبد الحفيظ أبلغ وكلاء اللاعب بموافقة النادي على خطوة الاحتراف، تمهيدًا لاستكمال باقي التفاصيل التعاقدية.

وأوضح المصدر أن الاتفاق يتجه نحو انتقال بلال عطية إلى راسينج على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف، مع تضمين العقد بندًا يسمح بشراء اللاعب بشكل نهائي بنهاية فترة الإعارة، بعد مناقشة بعض البنود المالية والإدارية.

وكان الأهلي قد تلقى عرضًا رسميًا من نادي راسينج كلوب سانتاندير، ليتم عرضه على مسؤولي القلعة الحمراء ودراسته قبل اتخاذ القرار بالموافقة المبدئية.